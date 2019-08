Incendies à Générac : toute la région se mobilise pour soutenir les pompiers

À Générac, les pompiers restent à l'affût de la moindre reprise de feu dans le secteur. Alors que certains sont restés mobiliser depuis six jours, d'autres ont veillé toute la nuit. Les habitants de la région se sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance envers les sapeurs-pompiers. En guise de solidarité, ils offrent des dons et des vivres pour les remercier.



