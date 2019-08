Incendies dans le Gard : plusieurs centaines d'hectares brûlés, Castaner se rend sur place

En fin d'après-midi, 530 pompiers et une centaine de gendarmes étaient mobilisés à travers tout le département du Gard, avec des renforts venus des Bouches-du-Rhône et de la Drôme. Le gros des effectifs étaient déployé à Générac, avec 410 pompiers, 140 véhicules terrestres et 4 Canadairs.