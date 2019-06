Incendies dans le Gard : un pyromane pris en flagrant délit

Le Gard a été ravagé par le feu le soir du 28 juin 2019. La commune de Saint-Gilles a été la plus touchée. Certains départs de feu qu'on a recensé dans le département sont accidentels, mais d'autres sont d'origine criminelle. La preuve, un pyromane pris en flagrant délit vient d'être arrêté.



