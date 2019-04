Incendies de Notre-Dame de Paris : l'alarme s'est déclenchée en pleine messe

Dans l'après-midi du 15 avril 2019, un touriste québécois avait pris quelques photos dans la cathédrale Notre-Dame juste avant que l'alarme ne retentisse. Aussitôt, tous les fidèles ont été évacués. Un touriste raconte comment il a vécu cet événement. L'alerte a été donnée très vite et les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.