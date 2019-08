Incendies : qui sont les "pompiers du ciel" ?

Sauver les forêts, les habitations, parfois même des vies au péril de la leur... C'est le quotidien des pilotes de Canadair ou de Tracker durant l'été. Ils font partie de l'élite du soldat du feu, où chaque vol est périlleux. La plupart sont d'anciens pilotes de chasse de l'armée. Leurs avions sont difficiles à manier, et volent au plus près des flammes pour être plus efficace. Nos journalistes nous détaillent leurs missions.



