Incident informatique gare de l'Est à Paris : le trafic très perturbé toute la soirée

La gare Montparnasse n'est pas la seule à être affectée par des pannes géantes. La gare de l'Est aussi. Depuis 13h16, ce jeudi, un incident informatique sur un poste de commande paralyse le trafic au départ et à l'arrivée de la gare. Ce poste commande la signalisation et les itinéraires des trains.





"Des techniciens de SNCF Réseau sont en cours d'intervention mais le trafic devrait rester perturbé fortement jusqu'en fin de soirée", prévient la SNCF. Seul 1 train circule par heure dans chaque sens de circulation. Les circulations TGV sont détournées vers les gares de l'Est et de Lyon.