Incidents après le rassemblement pour Adama Traoré : "Il faut arrêter l'amalgame avec les Etats-Unis"

Interrogé sur LCI, Yves Lefebvre, du syndicat Unité SGP Police FO, déplore que les actualités américaines et françaises soient ainsi reliées. Depuis une semaine, les Etats-Unis sont en effet secoués par de violentes manifestations dénonçant les brutalités policières et le racisme . L'embrasement a été déclenché par la mort de George Floyd, un homme noir asphyxié par un policier blanc à Minneapolis lors de son arrestation.

"Il faut arrêter de faire l’amalgame entre ce qu’il se passe aux Etats-Unis et ce qu’il se passe en France", s'est insurgé Yves Lefebvre. "Les méthodes d’interpellation n’ont rien à voir." Le policier n'hésite pas à qualifier le décès de George Floyd d'"assassinat". "Je pèse mes mots." Il dénonce également les personnalités "irresponsables qui soufflent sur les braises" et qui lient les deux actualités.

En France, la famille d'Adama Traoré a quant à elle rendu publique une nouvelle expertise médicale mettant en cause la version officielle et qui pointe le plaquage ventral comme ayant provoqué l’asphyxie du jeune homme de 24 ans, mort en 2016, lui aussi lors d'une interpellation.

Selon Yves Lefebvre, les incidents de mardi soir relève d'un problème plus endémique. "Une partie de la jeunesse veut en découdre. 'On hait la police'. C’est le slogan. Aujourd’hui, certains veulent en découdre non pas contre l’institution, mais avec la police nationale et la gendarmerie."