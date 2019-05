Indre-et-Loire : un beau temps propice au jardinage

Le pont de l'Ascension 2019 devrait être ensoleillé. La perspective d'un week-end prolongé et d'une météo plus clémente donne des envies de jardiner. Les commandes s'enchaînent chez les pépiniéristes du marché de Loches, en Indre-et-Loire. Légumes d'été, basilic, fleurs... à chacun ses goûts. Ces amateurs de jardinage ont une motivation en commun : le plaisir de travailler la terre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.