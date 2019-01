Inégalités : la fortune des 26 Français les plus riches dépasse ce que possède un tiers des plus pauvres

Si l'on reprend les données du Global Wealth Databook du Crédit suisse, utilisées par Oxfam pour fonder ses calculs, on sait que 30% des Français les plus pauvres détiennent 176 milliards d'euros et que 40% des Français les plus pauvres détiennent 424 milliards d'euros. Les 26 milliardaires Français se retrouvent donc dans cette fourchette. On peut alors en déduire que leur fortune en patrimoine représente entre 33 et 35% des revenus des français les plus modestes. Une proportion conséquente, qui reste inférieure aux inégalités à l'échelle mondiale.