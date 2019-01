INFO LCI - Cagnotte : un syndicat de policiers porte plainte contre Renaud Muselier pour "escroquerie"

Contacté par LCI, l'entourage de Renaud Muselier n'était pas au courant de l'existence de cette plainte. Un comité de supervision a été mis en place afin de surveiller l'attribution des dons, rassure-t-on. "Un million d'euros ira pour les policiers, gendarmes et pompiers blessés ces dernières semaines en fonction des natures des blessures, des ITT, etc... Et 500.000 euros pour les orphelinats des trois corps", précise l'entourage du député européen qui voit dans ce dépôt de plainte "l'illustration des tensions entre syndicats de police au sein du ministère de l'Intérieur". Outre Renaud Muselier, la plainte vise à la fois l'amicale de la police nationale censée gérer les fonds et un autre syndicat de police.





Contacté par LCI, l'entourage de Renaud Muselier a annoncé que l'intéressé allait porter plainte pour diffamation car "refuse que cette cagnotte qui va bénéficier à plus de 1000 policiers, gendarmes et pompiers blessés dans les récentes manifestations, ainsi qu’aux orphelinats du ministère de l’Intérieur, soit la victime collatérale des fortes tensions qui peuvent exister entre les différents syndicats de police"

Sur le site de la cagnotte Leetchi, ce même Renaud Muselier se dit par ailleurs "soucieux de la plus grande transparence". "Les fonds récoltés seront consacrés aux fonctionnaires blessés (policiers, gendarmes et pompiers) lors des évènements de ces derniers mois via l’amicale de la Police nationale. Compte tenu des sommes très importantes, nous envisageons également de verser une partie des fonds à d’autres structures comme l’œuvre des pupilles orphelins des Pompiers de France et la fondation de la gendarmerie", peut-on lire sur la page Leetchi de la cagnotte.





Sollicité par LCI, le parquet de Marseille n'était pas en mesure d'indiquer lundi si la plainte avait été enregistrée et si des suites judiciaires avaient été données. Avant d'envisager des poursuites, encore faut-il que la plainte soit jugée recevable. Début janvier, le directeur général de la police nationale (DGPN), Eric Morvan, avait indiqué sur France Inter que "la police nationale [n'avait] pas besoin de cagnotte.