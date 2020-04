INFO LCI – Confinement : hausse des messages haineux en ligne au mois de mars

Principale raison de cette hausse au mois de mars, le contexte des élections municipales puisque c’est sur la première semaine que les messages haineux se sont surtout concentrés, rapporte Netino. Dans le détail, en premières positions, reviennent les insultes entre internautes (33% des contenus haineux), les attaques contre les personnalité politiques (26%) puis non politiques (12%). Les attaques contre les médias sont placées en quatrième position (8%). A noter, en mars, l’apparition dans ce classement en cinquième position des messages haineux à l’encontre des comportements non civiques liés au confinement (7%), alors même que ce dernier n’a été mis en place qu’à partir de la deuxième quinzaine.

C’est un indicateur substantiel pour le gouvernement. Les contenus haineux sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux ont augmenté au mois de mars. Selon le baromètre de Netino, société spécialisée dans l’étude des réseaux sociaux, 14% des messages en ligne pouvaient être qualifiés de contenu haineux au mois de mars. Contre 12% en janvier et 11% au mois de février. L’étude, suivie de près comme "capteur" par le service d’information du gouvernement (SIG), porte sur un échantillon aléatoire de plus de 15.000 commentaires.

Selon nos informations, un rapport détaillé et complet a été commandé par le gouvernement afin de vérifier si cette tendance se confirmait sur la durée du confinement afin par ailleurs de la mettre en perspective avec le taux d’engagement sur Internet forcément plus élevé. Une réunion en visioconférence a réuni vendredi les principales plateformes numériques et plusieurs membres du gouvernement : la porte-parole Sibeth Ndiaye, le secrétaire d’Etat chargé du numérique Cédric O et le secrétaire d’Etat chargé de la protection de l’enfance, Adrien Taquet.

L’échange a porté sur la mobilisation des plateformes dans le cadre de la crise sanitaire. "Les plateformes sociales, Facebook et Twitter en premier, ont reconnu un fort enjeu de modération pendant cette phase dû à une augmentation très forte de l’usage lié au confinement", rapporte-t-on dans l’entourage d’un participant.