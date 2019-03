INFO LCI - Menaces du SYNGOF d'arrêter les IVG : une plainte déposée

D'après nos informations, une saisine collective de l'ordre des médecins est en préparation, de la part de plusieurs associations féministes, afin de demander à cette instance de s'auto-saisir du cas du Syngof et de procéder à des actions disciplinaires à l'encontre des gynécologues à l'origine de cette menace.





Le 12 mars dernier, le Syngof a suscité la polémique en envoyant à ses membres une newsletter leur demandant d'"être prêts à arrêter la pratique des IVG" afin de se faire entendre sur le plafonnement de leurs assurances professionnelles. Un actionnement de leur clause de conscience sous forme de "grève à l'IVG", argumentée par le docteur Jean Marty, ancien président du Syngof, auprès de LCI : "Nous savons que l'IVG est un sujet de société très sensible. Nous manions cette menace insupportable pour qu'on nous écoute, sinon la société s'en moque" avait-il expliqué. La menace a créé un tollé, d'autant plus que l'histoire de ce syndicat comporte des précédents en matière de remise en cause du droit à l'interruption volontaire de grossesse. En septembre 2018, son actuel président, Bertrand de Rochambeau, assurait que l'IVG était un "homicide".