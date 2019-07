INFO TF1/LCI – Hausse de la délinquance : la patronne des policiers parisiens veut des "résultats significatifs"

Une deuxième partie de l’année qui ne doit pas ressembler à la première. Les instructions de la nouvelle directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) sont claires. La courbe haussière de la "délinquance d’acquisition" (cambriolages, vols à la tire…) sur les six premiers mois de l’année doit s’infléchir. Et vite.

Dans une note diffusée le 17 juin aux chefs de la police parisienne et que nous nous sommes procurée, Valérie Martineau, nommée à ce poste il y a moins de deux mois, détaille son plan d’action. "Les six premiers mois de 2019 révèlent une évolution défavorable de la petite et moyenne délinquance", constate-t-elle, dans ce document de quatre pages, qui fait office de feuille de route pour ses troupes. "Notre action doit être guidée par un principe simple : obtenir des résultats significatifs."