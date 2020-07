Premier samedi noir sur les routes des vacances : consultez les prévisions de trafic

CIRCULATION - Le traditionnel chassé-croisé entre juilletistes et aoûtiens entraînera un trafic très dense sur les routes, samedi 1er août. Bison Futé a classé cette journée "noire" dans le sens des départs.

L'habituel ballet entre "juillettistes" et "aoûtiens" sera particulièrement intense. Dans le sens des départs, la journée de samedi est classée noire par Bison Futé. Une première depuis le début de l'été. Le site d'informations routières annonce que la circulation sera "extrêmement difficile" sur une grande majorité du territoire métropolitain. Il précise que les embouteillages seront particulièrement importants en "Bourgogne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen". L'A6 devrait être au centre des perturbations, notamment entre Beaune et Lyon. De même, les tronçons d'A7 entre Lyon et Salon-de-Provence, d'A9 entre Nîmes et Narbonne, et d'A10 à hauteur de Bordeaux sont à éviter. D'autres itinéraires sont également déconseillés durant cette journée noire sur le site de Bison Futé. Le dimanche 2 août est quant à lui classé orange dans le sens des départs au niveau national (rouge pour les régions Grand-Ouest et Auvergne-Rhône-Alpes).

Des difficultés dans le sud-ouest pour les retours

Dans le sens des retours, samedi, la circulation sera particulièrement compliquée dans le "sud ouest. [...]Des difficultés particulières sont attendues sur l’A10 à hauteur de Bordeaux et le samedi entre Bordeaux et Niort", indique Bison Futé. Les axes Toulouse-Bordeaux (A62) et Narbonne-Toulouse (A61) promettent d'être particulièrement denses également.

A quelles heures éviter la route ?

Durant ce week-end chargé, Bison Futé recommande d'éviter les grandes métropoles entre 6h et 20h. Pour le cas particulier de l'Île-de-France, voici les horaires qu'il faut éviter tout particulièrement. Dans le sens des départs : - samedi : avant 6h ou après midi - dimanche : avant 9h ou après 14h Plus généralement, il est conseillé d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 6h et 20h, tandis que la Vallée du Rhône est proscrite dès 5h du matin., tout comme l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont Blanc, et ce jusqu'à 9h. Dans le sens des retours : - samedi : avant 14h ou après 18h Pour le reste de la France, mieux vaut éviter de partir ou de revenir dans les grandes métropoles entre 9h et 19h. L'A10, près de Bordeaux, sera particulièrement lente entre 10h et 20h, tandis que la jonction Toulouse-Bordeaux est à éviter entre 10h et 16h.