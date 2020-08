Samedi noir sur les routes des vacances : nombreux bouchons en cours, consultez les prévisions de trafic

CIRCULATION - Ce samedi sera l'une des pires journées de l'année sur les routes et autoroutes de France. Bison Futé a classé cette journée "noire" dans le sens des départs.

Dès l'aube, pare-choc contre pare-choc. Dans le sens des départs, la journée de samedi est classée noire. Et dès 6h ce samedi matin, les 1res difficultés ont été recensées sur plusieurs autoroutes du sud de la France. Bison Futé annonce que la circulation sera "extrêmement difficile" sur une grande majorité du territoire métropolitain. Il précise que les embouteillages seront particulièrement importants en "Bourgogne, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen". Dans la matinée, ce samedi, plusieurs bouchons étaient signalés autour de Lyon dont un ralentissement de 24 km sur l'A7 entre Lyon et Valence. D'autres ralentissements sur succédaient ensuite toujours sur l'A7 au sud de Valence avec 12 km de ralentissements au niveau de Privas puis encore 5 km au nord d'Avignon. En milieu de matinée, d'autres perturbations étaient signalées cette fois sur l'A10 au sud de Paris, en direction d'orléans mais aussi au sud de Tours. Les secteurs où se concentreront le plus de difficultés sont situés sur le réseau Sud-Est ainsi que sur l'10 vers le Sud-Ouest : l'A6 entre Beaune et Lyon. De même, les tronçons d'A7 entre Lyon et Salon-de-Provence, d'A9 entre Nîmes et Narbonne, et d'A10 à hauteur de Bordeaux sont à éviter. Consultez les conditions de trafic en temps réel sur le site de Bison Futé. Pour connaître la liste de l'ensemble des perturbations en cours département par département, cliquez sur le lien suivant. Le dimanche 2 août est quant à lui classé orange dans le sens des départs au niveau national (rouge pour les régions Grand-Ouest et Auvergne-Rhône-Alpes).

A quelle heure faut-il partir ? Quelles heures faut-il éviter ?

Durant ce week-end chargé, Bison Futé recommande d'éviter les grandes métropoles entre 6h et 20h. Pour le cas particulier de l'Île-de-France, voici les horaires qu'il faut éviter tout particulièrement. Dans le sens des départs : - samedi : avant 6h ou après midi - dimanche : avant 9h ou après 14h Plus généralement, il est conseillé d'éviter de quitter ou regagner les grandes métropoles entre 6h et 20h, tandis que la Vallée du Rhône est proscrite dès 5h du matin., tout comme l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont Blanc, et ce jusqu'à 9h. Dans le sens des retours : - samedi : avant 14h ou après 18h Pour le reste de la France, mieux vaut éviter de partir ou de revenir dans les grandes métropoles entre 9h et 19h. L'A10, près de Bordeaux, sera particulièrement lente entre 10h et 20h, tandis que la jonction Toulouse-Bordeaux est à éviter entre 10h et 16h.

Des difficultés dans le sud-ouest pour les retours

Dans le sens des retours, samedi, la circulation sera particulièrement compliquée dans le "sud ouest. [...]Des difficultés particulières sont attendues sur l’A10 à hauteur de Bordeaux et le samedi entre Bordeaux et Niort", indique Bison Futé. Les axes Toulouse-Bordeaux (A62) et Narbonne-Toulouse (A61) promettent d'être particulièrement denses également.