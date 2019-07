La valise se réinvente

Le marché de la valise est en plein boom. Métallique, souple, rigide... Les marques multiplient donc les collections. L'objet est design, moderne et même connecté. Plus besoin de cadenas, car une simple empreinte digitale suffit désormais. Outre cela, une batterie intégrée permet de charger son téléphone ou son ordinateur. On peut aussi connaître le poids du bagage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.