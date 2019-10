Inondations dans l'Aude : un an après, Villegailhenc se souvient toujours du drame

JT 13 - De fortes pluies sont attendues dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales ce mardi. Un an après un événement similaire qui avait provoqué la mort de quatre personnes, le maire de Villegailhenc, un petit village, a prévenu tous les habitants.

Le 15 octobre 2018, les habitants de Villegailhenc, dans l'Aude, se sont fait surprendre en pleine nuit par des pluies et des inondations d'une rare violence, qui avaient provoqué la mort de quatre personnes. Un an après, la population se souvient toujours du drame et craint l'arrivée des fortes pluies, qui vont frapper la localité dans les prochains jours. Pour ce faire, Michel Proust, le maire de la commune, a tenu à prévenir individuellement les habitants des éventuels risques.