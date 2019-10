Inondations dans l’Hérault : l'heure des comptes pour les sinistrés à Villeneuve-lès-Beziers

JT 20H - Dans l'Hérault, 48 heures après les inondations qui ont fait un mort, c'est l'heure du bilan, notamment à Villeneuve-lès-Beziers. Avec en ligne de mire, la question des indemnisations.

À Villeneuve-lès-Beziers, après des heures à surveiller la montée des eaux, les habitants font l'inventaire de ce qui leur reste. Certains ont vu le courant emporté une partie de leur vie. Alors, ils espèrent tous la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, et être indemnisé au plus vite, pour tourner la page.



