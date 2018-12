Inondations : quel Noël pour les sinistrés de l'Aude ?

En octobre, des inondations avaient fait quinze morts et des dégâts considérables dans l'Aude. À Villegailhenc les stigmates de la catastrophe sont encore bien visibles. Des dizaines de maisons n'ont pas encore été expertisées et d'autres sont promises à la démolition. Pour aider les parents, une immense collecte de jouets y est organisée jusqu'en début janvier.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.