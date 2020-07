100.000 places de plus en service civique : qui peut s'inscrire ? quelle rémunération ?

Parmi les autres annonces, le gouvernement propose également 100 000 places supplémentaires en service civique. "C'est un geste inédit : on en fera 20 000 dès septembre, 80 000 en janvier. C'est un effort très conséquent parce qu'aujourd'hui [en France], on a 140 000 services civiques. (…) Avec le service civique, on acquiert des compétences, on met un pied dans l'emploi et on fait un travail très utile en cette période", avait déjà déclaré Emmanuel Macron ce mercredi lors d'un déplacement à Chambord.

Créé en 2010 par Martin Hirsch, alors ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, le service civique est un dispositif qui encourage l'engagement citoyen et la mixité sociale. Il propose aux jeunes de 16 à 25 ans (et jusqu'à 30 ans pour ceux en situation de handicap), issus de tous les milieux, de s'engager entre 6 et 12 mois pour une mission au service de la collectivité. Le but : transmettre les valeurs républicaines et renforcer le lien social.

Accessible sans condition de diplôme ni d'expérience professionnelle, le service civique s'effectue en France et à l'étranger dans neuf domaines d'action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté et aide humanitaire. Favoriser l’accès à des activités culturelles pour des jeunes en difficulté, accompagner des personnes sans-abri, aider sur des chantiers de restauration de sites historiques ou encore organiser des ciné-débats, les missions sont très variées.