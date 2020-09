Après une baisse en trompe l'oeil pendant le confinement, le taux de chômage repart à la hausse

"Plus de 700 000 emplois salariés ont été perdus au premier semestre 2020", rappelle d'abord l'institut. Au second semestre, le rebond de l’activité se traduirait "par un rebond modéré de l’emploi dans la plupart des secteurs, sauf les plus affectés par la crise sanitaire", selon les prévisions de l'Insee. Les secteurs de l'industrie, de la construction et du commerce seraient les plus susceptibles d'embaucher, notamment en interim et CDD. Le secteur public devrait également rebondir d'ici à la fin de l'année, "avec des embauches de contractuels et de vacataires qui avaient été suspendues au printemps", estime l'Insee.

À l'inverse, l'emploi continuerait "de se contracter nettement" dans les secteurs du transport, de l'hébergement-restauration, des services aux ménages et de la culture, poursuit le rapport, estimant que "face à la réduction de leur activité, les entreprises de ces secteurs ne seraient plus en mesure de retenir toute la main-d'œuvre qu'elles avaient jusqu'à présent préservée de façon spontanée ou à travers le recours aux dispositifs d'activité partielle", ajoute l'institut.