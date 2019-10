Intempéries dans l'Hérault : le nettoyage a commencé à Villeneuve-lès-Béziers

JT 20H - Épaisse couche de boue, matériel irrécupérable, ... À Villeneuve-lès-Béziers, les habitants font face aux dégâts des intempéries et commencent à nettoyer leur domicile.

Dans l'Hérault, Villeneuve-lès-Béziers se situe à six kilomètres de Béziers. Cette commune est en quelque sorte l'épicentre des terribles orages qui se sont abattus pendant de longues heures sur une dizaine de départements. Nos reporters sont allés à la rencontre des habitants qui sont revenus chez eux ou sur leur lieu de travail.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.