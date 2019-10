Intempéries dans l'Hérault : le trafic SNCF en partie coupé

JT 13H - Les crues dans l'Hérault ont causé de gros dégâts sur les voies ferrées. Le trafic est complètement paralysé entre Montpellier et Toulouse, ainsi qu'avec l'Espagne.

Les intempéries survenues dans l'Hérault dans la nuit de mardi à mercredi ont impacté le trafic ferroviaire qui lie le département à d'autres régions. Elles ont notamment complètement paralysé les lignes Montpellier-Toulouse et Montpellier-Espagne. Les TGV et les Intercités sont ainsi tous à l'arrêt. Toutefois, la SNCF a mis à la disposition des usagers qui ont déjà réservé le train des taxis et des bus de remplacement, pour qu'ils puissent arriver à destination.