Intempéries dans le Sud-Est : "Un sentiment de désolation, encore une fois", raconte ce sinistré du Var

"Un sentiment de désolation." Déjà durement touché par les inondations il y a une semaine, les habitants de Roquebrune-sur-Argens ont à nouveau été confrontés à la montée des eaux ce dimanche. Notamment Laurent Gregoriou, restaurateur dans cette commune du Var. "Nous avons un sentiment de désolation, encore une nouvelle fois. Car c’est une double peine : nous avions pu nettoyer et évacuer un certain nombre de choses dans le restaurant depuis sept jours. Mais là cela a recommencé cette nuit, on a repris un mètre d'eau à l'intérieur. Il faut tout recommencer, le restaurant et les alentours", a nous raconte, dépité, Laurent Gregoriou alors que la rivière voisine a entamé sa décrue.

Le restaurateur l'assure : "Des travaux auraient du être réalisés sur la rivière. Certains travaux ont été fait en amont, alors que tout prouve qu’il aurait fallu le faire en aval. Cela n’effacerait pas les inondations mais les amélioreraient."