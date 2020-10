Intempéries dans les Alpes-Maritimes : au moins huit personnes disparues, une dizaine d'autres recherchées

C'était un soulagement au milieu des drames : samedi dans la matinée, un gendarme recherché depuis les terribles intempéries du 2 octobre dans les Alpes-Maritimes, a été retrouvé sain et sauf. Mais selon le dernier bilan des autorités, huit personnes sont toujours officiellement portées disparues en France, dans la Vallée de la Roya et dans la Vésubie, depuis la nuit de vendredi à samedi. Deux pompiers en font partie. Il y a également "de très nombreuses personnes dont nous sommes sans nouvelles", a ajouté samedi soir le Premier ministre Jean Castex, depuis Nice, témoignant de sa "vive inquiétude". Au total, près de 20 personnes sont donc recherchées par les secours, déployés en nombre sur des sites qu'il faut rendre accessible le plus rapidement possible.