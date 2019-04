Interdiction d'implants mammaires : "S’il n’y a pas de prise en charge, je vais devoir vivre avec cette angoisse"

Quelle est la teneur des messages que vous recevez ?

Joëlle Manighetti : Il s’agit de messages de femmes très angoissées, très inquiètes. Quand elles ont appris pour les "implant files" (Ndlr : une enquête qui a dénoncé en novembre dernier le manque de contrôle et de traçabilité sur des dispositifs médicaux comme certains implants mammaires), beaucoup n’étaient pas rassurées parce que pour la majorité d’entre elles, elles ne se sentent pas très informées par leur chirurgien. Dès l’interdiction des Allergan (Ndlr : prothèses interdites en décembre dernier faute de certification), j’ai commencé à entendre : quelque chose ne va pas, on n’est pas informées correctement, on n’a aucune information quand on est implanté, nos chirurgiens ne nous en parlent pas… Elles découvrent un peu tout ça au fur et à mesure.

Maintenant qu’il est avéré que ces prothèses sont dangereuses, elles se demandent : et moi qu’est-ce je fais maintenant ? Même si ce lymphome reste rare, de nombreuses porteuses d’implants sont persuadées que ça peut leur arriver. Mais quand elles veulent enlever leurs implants, on leur répondait jusqu’à hier qu’il ne fallait pas s’inquiéter, que tout ça était surtout le fait d’un buzz médiatique.