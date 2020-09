Interdite d'entrer au musée d'Orsay en raison de... son décolleté Dans une lettre ouverte publiée sur Twitter, cette jeune femme raconte n'avoir pas pu entrer au musée d'Orsay en raison de son décolleté jugé trop plongeant. − @jeavnne

DRESS CODE - Une étudiante a publié sur Twitter une lettre ouverte à l'adresse du musée d'Orsay après s'être vu interdire l'accès en raison de son décolleté. Parmi les nombreuses réactions suscitées, une autre jeune femme affirme avoir subi le même sort. Nous l'avons contactée.

Pour exprimer sa colère, elle a décidé de publier une lettre ouverte sur Twitter, intitulée "Cachez ce sein que nous ne saurions voir". Mardi, Jeanne, étudiante en littérature, s'est vue refuser l'accès au musée d'Orsay en raison d'un décolleté jugé trop prononcé. "Arrivée à l'entrée du musée je n'ai pas le temps de sortir mon billet que la vue de mes seins et de mon apparat tout dépoitraillé choque une agente chargée du contrôle des réservations", narre-t-elle dans ce texte depuis partagé plus de 12.000 fois sur le réseau social. Celle-ci lui explique, après avoir consulté plusieurs autres de ses collègues, qu'elle ne peut entrer dans le musée habillée de la sorte car "les règles sont les règles", sans en dire plus. Jeanne devra finalement se couvrir de sa veste pour pénétrer dans le bâtiment. "Je questionne la cohérence avec laquelle les représentants d'un musée national peuvent interdire l'accès à la connaissance et la culture sur la base d'un jugement arbitraire qui détermine si l'apparence d'autrui est décente", écrit-elle.

Les excuses du musée

Rapidement devenue virale, sa lettre ouverte a poussé le musée d'Orsay à présenter ses excuses dans un tweet. "Nous avons pris connaissance d'un incident survenu avec une visiteuse lors de son accès au musée d'Orsay. Nous le regrettons profondément et présentons toutes nos excuses à la personne concernée que nous contactons", indique le lieu culturel.

Un incident similaire quelques jours plus tôt

Malgré les excuses du musée, le récit de Jeanne a suscité de nombreuses réactions d'internautes. Parmi eux, Anna, qui affirme avoir elle aussi été contrainte d'enfiler une veste pour pouvoir entrer au musée d'Orsay le 26 août dernier. Contactée par LCI, elle raconte avoir été interpellée par un vigile à l'intérieur du musée alors qu'elle portait une brassière de sport et un pantalon large taille haute. "Je demande quel est le problème et le vigile m'explique qu'il a jugé que ma tenue n'était pas approprié pour le musée. Il a alors contacté 'la directrice' qui lui a confirmé que je ne pouvais pas rentrer comme cela."

Anna raconte à LCI avoir été contrainte par le musée d'Orsay de se vêtir d'une veste alors qu'elle portait cette tenue. − @AChenypan

En colère, la jeune femme n'ose dans un premier temps pas demander de comptes au musée, "par peur qu'on me dise que le problème c'est moi, que je suis vulgaire, etc.". Elle a finalement décidé de témoigner elle aussi sur le réseau social en lisant la lettre de Jeanne. Dans son tweet, elle exige également des excuses de la part du musée d'Orsay et demande à ce que le règlement, trop "flou", soit modifié.

Les usagers doivent conserver une tenue décente - Extrait du règlement du musée d'Orsay

Dans l'article 7 de son règlement, le musée d'Orsay indique que "les usagers doivent conserver une tenue décente et un comportement conforme à l'ordre public et doivent respecter la tranquillité des autres usagers et l'agrément du site". L'article 14 indique d'autre part que l'accès au musée est interdit aux personnes "portant une tenue vestimentaire susceptible de générer un trouble à la tranquillité publique". Contacté par LCI, le musée n'a pour le moment pas donné suite à nos sollicitations.

La rédaction de LCI