Internet : 23 % des Français mal à l'aise avec le Web

Un livre blanc vient d'être publié pour lutter contre l'illectronisme. En effet, 23% des Français ne sont pas à l'aise avec Internet. Soit ils n'y vont pas du tout, soit ils ont du mal à naviguer sur le Web. Cela touche notamment les plus âgés, mais aussi les plus jeunes. Ces derniers, adeptes de Snapchat et Instagram, sont perdus quand il s'agit de remplir un formulaire. Le Syndicat de la Presse Sociale a proposé quatre pistes pour y remédier. Quelles sont-elles ? Puis, Thierry Moreau s'est également intéressé à la réponse de Jean-Pierre Pernaut à ses abonnés sur Twitter.



Ce lundi 1er juillet 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", parle de l'illectronisme dans le pays. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.