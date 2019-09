Internet : comment vous protéger ?

À l'heure des smartphones et des réseaux sociaux, la publication d'images et de vidéos devient systématique. Pourtant, la diffusion de ces supports est réglementée, notamment par le droit à l'image. Cette action de publication serait ainsi condamnable dès lors que la photographie porte atteinte au droit à la vie privée et à l'image. Que faut-il faire pour se protéger ?



Ce dimanche 1er septembre 2019, Maître Jonathan Elkaim, avocat au barreau de Paris, dans la chronique "Quels sont vos droits ?", nous parle du respect du droit à l'image. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 01/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.