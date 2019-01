Interprètes afghans de l'armée française : seulement 43 visas délivrés sur 180 demandes

A l'arrivée, la déception est immense. Sur les 180 dossiers déposés dans cette troisième procédure, seuls 43 ont été pris en compte, sur les 90 présélectionnés par le Ministère de la Défense et convoqués à l'ambassade France à Islamabad. Et sur tous les dossiers refusés, soit environ 47, seuls 4 savent pourquoi on leur refuse des visas : "atteinte à la sécurité nationale". Un argument opaque et peu compris par l'Association des Interprètes afghans de l'armée française au vu de leurs dossiers.





Quant aux autres, ils ont vu leurs dossiers balayés d'un revers de manche sans aucune explication et notification de refus. "La plupart des personnels rejetés ne savent pas pourquoi ils le sont et ne le sauront pas puisqu'aucune notification ne leur sera envoyée", détaille Caroline Decroix, vice-présidente de l'association des interprètes afghans de l'armée française. Quant aux quatre personnes à qui on a refusé les visas pour "atteinte à la sécurité nationale", elles ne peuvent plus formuler un recours devant le juge administratif.





La veuve de Qader Daoudzai, cet ancien interprète mort en octobre dernier lors d'un attentat suicide dans un bureau de vote, avait demandé à être intégrée à ce processus et a formulé une demande ... restée sans réponse. Elle devra alors se tourner vers l'aide juridictionnelle, exceptionnellement accordée à une quarantaine de ces personnels : "une vraie victoire" estime Caroline Decroix, vice-présidente de l'association des interprètes afghans de l'armée française.