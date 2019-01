Danielle Bousquet : "le sexisme se manifeste quotidiennement dans la vie des femmes"

LCI - Le rapport soulève le problème du manque de réponse judiciaire pour des actes pourtant répréhensibles. Pensez-vous que c’est en changeant la société qu’on arrivera à une meilleure prise en charge ?

Danielle Bousquet - Ça marche dans les deux sens. Aujourd’hui, les outils existent déjà pour punir les injures sexistes, qui sont passibles de peines allant jusqu’à un an de prison et de 45.000 euros d’amende. Pourquoi n’y a-t-il pas de punition ? Parce qu’il n’y a pas de plainte. Et il n’y a pas de plainte parce que les femmes se disent qu’on ne prendra pas leur plainte au commissariat. On se dit qu’on ne va pas être écoutée. Et puis les copines, les copains, la famille peuvent toujours dire « tu ne vas pas nous enquiquiner pour une main aux fesses ». Les femmes hésitent, et certaines ne se rendent même pas compte qu’il s’agit d’un acte sexiste. Et si elles vont au commissariat, on leur répond souvent que ça ne mérite pas un dépôt de plainte. Et s’il y a plainte, les magistrats vont répondre qu’il y a des choses plus sérieuses dont ils doivent s’occuper. Voilà pourquoi il est nécessaire de comprendre ce qu’est le sexisme et en quoi l’inégalité entre les femmes et les hommes est la plus grande inégalité de notre société, dont la source est le sexisme. C’est une question de cohésion sociale.