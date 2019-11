10 fois plus d’actes antichrétiens que d’actes antimusulmans : que signifie ce chiffre ?

Ces données proviennent du service central du renseignement territorial (SCRT), un organisme du ministère de l'Intérieur, qui recense chaque année les différents actes antireligieux. Beauvau a présenté son bilan pour l'année 2018 en février dernier, par le biais d'un communiqué de presse. Fin avril, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a repris ces chiffres, de manière plus détaillée, dans son rapport annuel sur "la lutte contre le racisme sous toutes ses formes".

On y apprend que 1063 actes antichrétiens ont été recensés au cours de l'année 2018. Le ministère de l'Intérieur avait expliqué à nos confrères de Checknews, en février, que ces actes étaient "essentiellement des dégradations ou atteintes aux biens, et (concernaient) en grande majorité des dégradations ou du vandalisme dans les églises et dans les cimetières". Il estimait à "moins de mille" les dégradations et à "une centaine" les actions violentes. Ces dégradations concernaient pour "les deux-tiers, voire les trois-quarts (..) des bâtiments religieux, et le reste des sépultures". En prenant la fourchette la plus haute, on peut donc considérer qu'environ 750 églises ont été touchées. Si l'on divise ce nombre par 365, on arrive à 2 églises vandalisées par jour. Un chiffre qui revient régulièrement dans le débat public.

Celui-ci doit toutefois être nuancé : par vandalisme, on entend toute dégradation qu'il s'agisse d'un simple graffiti ou de la destruction d'un "trésor" religieux. Surtout, Beauvau explique que cette statistique s'explique par le nombre d'églises en France, bien plus important que n'importe quel autre lieu de culte. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux (OPR), on compte aujourd'hui 55.000 édifices catholiques - qu'il s'agisse de cathédrales, d'églises, de collégiales ou de chapelles de lycée - contre 2.200 mosquées et espaces de prière et 500 synagogues. En termes de pourcentage, les lieux de culte musulmans et surtout juifs sont donc bien plus ciblés.