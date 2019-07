Isère : le spéléologue de 21 ans disparu depuis deux jours retrouvé blessé à 650m de profondeur

Une équipe médicale est présente sur place, mais le jeune homme est "toujours à l’intérieur". "Quelques heures vont encore être nécessaires pour le remonter car cela nécessite des compétences spécialisées", a ainsi expliqué la préfecture de l'Isère à l’AFP. Car ce réseau souterrain est particulièrement immense. Avec près de 37 kilomètres et 700 mètres de dénivelé, il est l'un des plus grands du monde. Et a déjà été le lieu d'un drame. En 1987, un jeune Britannique de 17 ans y avait disparu.