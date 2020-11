Isoler avec ou sans contrainte ? L'exécutif en quête d'une voie médiane pour les cas positifs

Tester, tracer, isoler : le triptyque des autorités sanitaires face à la crise du Covid-19 est désormais bien connu. Mais si les deux premiers mots d'ordre ont montré une efficacité certaine depuis le printemps, avec une montée en puissance progressive, l'exécutif est forcé de constater que le troisième, l'isolement des personnes positives, n'a pas rempli ses objectifs.

Le dispositif Covisan, mis en place en région parisienne par l'AP-HP pour casser les chaînes de transmission en mettant à disposition des familles des chambres d'hôtels, affiche un bilan modeste, selon un compte-rendu du Monde. Plus généralement, l'exécutif constate que le message n'a pas infusé suffisamment au sein de la population, et planche désormais sur une nouvelle approche à l'aune du prochain allègement des restrictions sanitaires.

"On travaille sur ce sujet : comment renforcer la communication autour de l’isolement", a indiqué jeudi l'entourage du Premier ministre à LCI. "On se rend bien compte que les gens se font tester et ont les tests en tête, mais moins l’isolement. On s’interroge : comment recalibrer les choses ? On étudie tout ce qui se passe à l’étranger."