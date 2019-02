J-100 avant le mondial : ces résistances qui ont longtemps empêché les femmes d’accéder au foot professionnel

"Il faut d'abord faire un détour historique" nous précise la professeure. "C'est ce qui va nous expliquer les injonctions présentes encore aujourd'hui autour de la question du foot féminin. Prenons l'exemple des sports modernes en France : le football et le rugby. Dès leur origine, le sociologue Norbert Elias les qualifie de 'bastion de la virilité'." Un constat partagé par Anaïs Bohuon, qui poursuit : "Le football, puisqu’on parle de lui, est un espace privilégié de production de masculinité. Ce sport, pensé par et pour les hommes, renvoie dès le départ à une représentation de la force. Il a toujours été très difficile pour les femmes d’y accéder. Elles ont pourtant commencé à le pratiquer au début du 20e siècle, entre les années 1910 et 1920. On note une interruption sous le régime de Vichy, puis elles reprennent l'activité en 1960. Mais elles font face alors à des résistances masculines, d’ordre moraux et surtout médicaux."





Ces résistances, on les retrouve d'après la professeure dans les thèses de médecine dès le début du 20e siècle, ainsi que dans les journaux de l'époque, comme l'ancêtre de l'Equipe. "On leur reproche une fragilité corporelle tout en leur faisant le procès d’une éventuelle virilisation. On a peur qu’elles deviennent des viragos, des lesbiennes, ou pire, qu’elles deviennent stériles à cause de la brutalité de certains sports. En clair, qu’elles perdent ce qui fait d’elles des femmes aux yeux de la société."