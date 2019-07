"J'ai l'impression qu'elles ne sont pas parties" : les punaises de lit, des colocataires très envahissants

Les jours passent et Chloé a l’impression d’avoir de plus en plus de boutons sur le corps, ce qui créé chez elle une véritable psychose. "Tu te réveilles en pleine nuit pour te gratter, tu deviens folle et exténuée. Tu te sens sale, tu n’oses plus être invitée chez des gens. Tu te sens comme un paria." Aujourd'hui, elle ne sait toujours pas si elle a eu affaire à ces insectes redoutables.





Cette paranoïa n’est pas isolée chez les personnes ayant subi pareille invasion. Capucine, locataire d’un appartement dans le 18e arrondissement de Paris, s’est débarrassée de ses punaises après plusieurs opérations de désinsectisation et le nettoyage de son sol à la terre de diatomée (poudre naturelle insecticide), mais reste quelque peu traumatisée. "J’ai toujours peur d’en avoir à nouveau. J’ai l’impression qu’elles ne sont pas parties."





S’ils sont devenus rares en Europe à partir des années 40, ces insectes ont depuis traversé l’Atlantique avec les touristes américains et canadiens principalement, qui ont investi hôtels et appartements de location comme Airbnb, comme nous explique Matthieu. Après ce douloureux épisode, le jeune homme a quitté Paris un temps pour des raisons professionnelles, puis a fini par s'y réinstaller. "J’ai fait mon deuil", raconte-t-il dans un sourire. Et relativise : "C’est la faute à pas de chance".