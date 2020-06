"J’aurais jamais cru pouvoir être encore heureux comme ça" : trois initiatives contre l'abandon d'animaux

Il faut dire que chaque année, près de 60.000 chiens et chats sont rejetés par leurs maîtres pendant la période estivale. Un acte cruel puni par la loi de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Pour décourager ceux qui auraient ces velléités, une autre campagne de sensibilisation est menée auprès des propriétaires de chats et de chiens : ces animaux de compagnie doivent être équipés d'une puce électronique pour les identifier.

Ce moyen assure en effet un meilleur suivi de ces compagnons à quatre pattes en cas de perte, mais permet aussi de limiter les abandons. Un réflexe rassurant pour certains maîtres, à l'image de Pierre Ortolan, propriétaire d'Oreo, une petite chatte blanche et noire qui s'apprête à être identifiée par une puce électronique : "On a un jardin qui est ouvert ; on a déjà perdu un chat qui est parti et que nous n'avons pas retrouvé, donc si elle venait à disparaître pendant un long moment, je sais que quelqu'un pourrait la ramener chez un vétérinaire. Et trouver une solution pour nous appeler et nous rendre notre chat", dit-il au 13H de TF1.