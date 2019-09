Jacques Chirac affaibli depuis son départ de l'Elysée

JT 13H - Après son départ de l'Elysée en 2007, la santé de Jacques Chirac s'est dégradé au fil du temps.

Jacques Chirac "souffrait énormément", mais il a tenu bon jusqu'au bout. En effet, il était atteint de "l'anosognosie" et n'était pas toujours conscient de sa maladie. Cela a marqué les dernières années de l'ancien président. Par moment, il était tout à fait lucide et parlait de sa vie et de son histoire, selon ses visiteurs. Toutefois, sa santé a continué de se dégrader, surtout après qu'il ait quitté l'Elysée en 2007.



