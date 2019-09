Jacques Chirac : la cible préférée des humoristes

JT 20H - De Thierry Le Luron à Patrick Sébastien et Yves Lecoq en passant par Les Guignols de l'info... Jacques Chirac a été l'homme politique favori des humoristes et imitateurs de notre pays.

Depuis De Gaulle, jamais un président français n'aura autant inspiré les humoristes. Jacques Chirac est sans doute l'homme politique le plus imité de l'Hexagone, ce qui ne le froissait pas vraiment. Il était leur cible de choix et leur victime consentante. Et ceux qui l'ont caricaturé ont souvent fait de cet homme une figure sympathique.



