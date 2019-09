Jacques Chirac, un "animal politique" à l'appétit vorace

JT 13H - Jacques Chirac était un "animal" politique qui a choisi l'agriculture comme fer de lance. Mais il a marqué les esprits dans bien d'autres domaines.

L'on connaissait Jacques Chirac pour sa passion pour le monde agricole. Au début de sa carrière, il avait d'ailleurs choisi d'être ministre de l'Agriculture. Il savait que c'était l'identité du pays à défendre. Mais il n'était pas que cela. Il a aussi passé dix-huit ans à la mairie de Paris. Il avait soif de tout et ses actes sont allés au-delà de l'aspect politique. Pour preuve, une minute de silence lui sera consacrée lors des matchs de foot et des cours lui seront dédiés dans les lycées.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.