Jardin : que peut-on planter en cette période de l'année 2019 ?

Cette année 2019, le printemps est arrivé en avance. Compte tenu du soleil et du beau temps, les jardiniers ont envie de couleur. A Gradignan, en Gironde, certains ont décidé de semer des plantes comme les tulipes et les lauriers. Mais en cette période de l'année, il peut encore neiger. La prudence est alors de mise, notamment sur le choix des plantes aromatiques à semer. Concernant les tomates, ce n'est pas le bon moment pour les planter.



