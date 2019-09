"Je n'ai eu ni excuse ni condoléances" : le témoignage bouleversant de Nadia Karmel dont les deux filles ont été tuées par un chauffard

Au lendemain de la publication des mauvais chiffres de la sécurité routière pour le mois d'août 2019, avec une hausse des décès de 17,9% par rapport à août 2018, sa venue sur le plateau d'Audrey & Co faisait, encore plus, sens. En effet, le 3 avril 2018, une berline a percuté à pleine vitesse la voiture de Nadia Karmel dans laquelle elle se trouvait avec ses deux fillettes, Lila et Adelaïde, et son petit dernier Isaac. Ses deux filles décèdent rapidement après le drame. Le chauffard, responsable du drame, était connu pour sa propension à rouler trop vite et avait déjà été sanctionné par deux retraits de permis avant l'accident.





Un an et demi après, elle attend toujours des excuses de cet homme, du passager qui était avec lui ou de l'épouse du chauffard. "On n'en a jamais eu (...) On a été amené à être dans la même pièce et on n'a jamais eu un mot ni une excuse ni des condoléances tout simplement, jamais".