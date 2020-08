"Je n'aurais pas beaucoup appris si j'excluais le reconfinement total", prévient Macron

Le président de la République Emmanuel Macron n'a pas exclu ce vendredi la possibilité d'un reconfinement total du pays, alors que le nombre de cas de personnes contaminées est constamment en hausse. "Je n'aurais pas beaucoup appris si j'excluais le reconfinement total, évidemment rien ne peut être exclu", a indiqué le chef de l'État devant l'Association de la presse présidentielle à Paris.

La veille, Jean Castex assurait de son côté que "des plans de reconfinement étaient prêts, même si l'objectif actuel est d'éviter par tous les moyens de prendre de telles mesures". A commencer par la première d'entre elles, la généralisation du port du masque obligatoire Et alors que la capitale a rejoint la liste de plus en plus en longue des territoires où il faut obligatoirement, en tout lieu, se couvrir le nez et la bouche, Emmanuel Macron a également déclaré qu'il fallait "être vigilant à ce qu'il n'y ait pas une utilisation politique du rejet du masque".