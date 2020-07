"Je sais que Jacqueline Sauvage est décédée en liberté": l'hommage de François Hollande à celle qu'il a gracié en 2016

L'actrice Muriel Robin, qui a incarné la septuagénaire dans le téléfilm ' C'était lui ou moi ' diffusé en octobre 2018 sur TF1, a également fait part de son émotion, et s'est remémorée sur Europe 1 ce tournage éprouvant. "C'était insoutenable pour moi, pour l'équipe. Un silence de mort après chaque prise, et c'était en faux. On peut donc imaginer en vrai. Mais on a mis quand même le doigt et le cœur sur la souffrance qu'elle pouvait ressentir". Muriel Robin en a profité pour rappeler combien l'affaire Sauvage avait marqué l'opinion publique sur le sujet des violences conjugales. "Son dossier a pu faire bouger les choses", a-t-elle assuré.

Le son de cloche est quelque peu différent chez la comédienne Eva Darlan, première personnalité à s'être mobilisée pour Jacqueline Sauvage, allant jusqu'à présider son comité de soutien. L'actrice s'est dite "très triste et très en colère" auprès de France Bleu. Depuis sa libération, "on avait décidé d'arrêter le lien, sans le rompre, qu'on avait tissé pendant plusieurs mois parce que c'était trop douloureux : il fallait absolument que chacun reprenne sa vie, et que Jacqueline trouve sa place dans sa nouvelle vie", a-t-elle expliqué, avant d'assurer que Jacqueline Sauvage était devenue "malgré elle un symbole". La comédienne en a profité pour regretter que cette affaire n'ait rien résolu : "Le gouvernement n'a rien cédé, n'a rien donné par la suite, il y a eu des effets d'annonce, point final. Il y a eu beaucoup de blabla et ça n'a rien changé." Et cette dernière de poursuivre : "Une loi est passée en novembre [qui prévoit, entre autres, un bracelet "anti rapprochement" pour les auteurs de violences conjugales], on attend encore les bracelets électroniques, il n'y a pas d'argent paraît-il. C'est quoi, ça ? Une société qui ne bouge pas alors que les femmes sont assassinées, poursuivies, meurtries, rien ne bouge ! Alors oui, je suis en colère bien sûr."