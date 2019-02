"Je suis plus que déçue par votre immobilisme": Brigitte Bardot écrit à Emmanuel Macron sur les abattages sans étourdissement

"Monsieur le Président, il n'est plus temps de tergiverser sur la question, de se renvoyer la balle indéfiniment, regardez les images que nous dévoilons aujourd'hui, elles sont scandaleuses, choquantes, indignes et inacceptables d'un pays comme la France qui se prétend civilisé", poursuit-elle dans sa lettre. Et de poursuivre : "je vous demande, Monsieur le Président, de faire que la France rejoigne les pays qui imposent l'étourdissement des bêtes en toute circonstance lors de leur abattage."





Enfin, pour la deuxième fois dans sa lettre, la présidente de la Fondation fait référence aux chasseurs auxquels, selon elle, le Président à "tout accordé". "Rééquilibrez la donne", l'incite-t-elle avant de lancer, en guise de dernier appel du pied : "Puis-je encore compter sur vous ?"