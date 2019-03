"Je vais devenir quoi ?" : des dessins sur les trottoirs de Paris faute de place pour les sans-abris

Présente à côté de la table où a lieu une distribution de cafés, Nayana est venue en renfort. Cette femme qui a passé "quinze ans à traîner sa valise" avec son fils, est hébergée par l’Armée du Salut depuis deux ans. Une situation qu’elle décrit comme "le paradis". "C’est propre, on peut manger, tout le monde me respecte et mon fils de quinze ans va à l’école", témoigne cette Sri Lankaise, un sourire jusqu’aux oreilles. Malgré cette situation, qui reste précaire, elle a tenu à venir ce matin. Reconnaissante vis-à-vis du travail des associations, elle désire que "tout le monde puisse être aidé". C’est aussi la raison pour laquelle Ferdinand est au rendez-vous. Devant la presse, il se rappelle des moments qu’il a vécus à l’approche de la fin de la trêve hivernale. "On a tout le temps une inquiétude : On va devenir quoi après ?"





L’homme explique même qu’il vivait constamment "la peur au ventre". Un sentiment qu’Ayinde ressent depuis des semaines. Aidé par deux associations, l’Armée du Salut et Aux captifs la libération, cette dernière lui demande d’être patient. Elle ne dispose plus de place permanente pour le moment. Problème : dans trois jours il devra peut-être quitter son hébergement d’urgence. Il en a la "boule au ventre". "Comment je vais vivre, je vais devenir quoi ?", nous demande-t-il, ému. Car la rue, il la connait, et il ne veut pas la retrouver. Il a passé un an sur les trottoirs, à être victime de violences et de vols. Il a "trop souffert" pour y retourner. Et sa gorge se serre lorsqu’il repense à ces heures passées à "traîner au milieu des alcooliques et des fumeurs de drogue". À 32 ans, Ayinde veut continuer ses cours de français, reprendre la couture, qu’il exerçait en Côte d’ivoire, et avoir le temps de lire. En somme "penser à autre chose, mettre [ses] idées en place". Et surtout, ne pas perdre la tête. "Parce que c’est ce que vous fait la rue : elle vous rend fou."