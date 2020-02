"Je veux mourir maintenant", la vidéo bouleversante de Quaden, atteint de nanisme et harcelé à l'école

Les six minutes de cette vidéo sont difficiles à regarder mais montre la réalité du harcèlement scolaire. Le mardi 18 février, Yarraka Bayles décide de filmer son fils et poster la vidéo sur son compte Facebook. La raison ? Elle récupère une fois de plus son enfant de 9 ans, le petit Quaden, totalement effondré après une nouvelle journée passée à l'école où il subit insultes et harcèlement en raison de son nanisme.

En larmes, Quaden Bayles supplie plusieurs fois sa maman de lui donner un couteau pour "se mettre un coup en plein cœur". Dans la vidéo, Yarraka Bayles explique : "Je veux que les gens sachent. Voilà ce que produit le harcèlement scolaire. Pouvez-vous éduquer vos enfants, votre famille, vos amis ? Après vous vous demandez pourquoi les enfants se suicident ?"

"Chaque putain de jour, il se passe quelque chose. Un nouvel épisode, du harcèlement, une insulte de plus. J’ai reçu de bons conseils mais il m’en faut plus parce que..." La mère s'arrête de parler, prise par l'émotion, son fils lui demande une nouvelle fois un couteau pour mourir. "Je dois le surveiller en permanence parce qu’il tente de se suicider", ajoute-elle.