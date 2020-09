Jean-Michel Blanquer dévoile le calendrier du baccalauréat 2021

En raison de l'épidémie de Covid-19 et du confinement, les épreuves du baccalauréat 2020 n'avaient pas pu avoir lieu. Seul le contrôle continu avait permis de décrocher, ou non, son diplôme. Malgré la persistance du virus, la vie reprend doucement son cours, et le prochain baccalauréat s'organise déjà. En donnant une interview au Figaro ce mercredi, Jean-Michel Blanquer a dévoilé le calendrier du premier baccalauréat post-réforme, mais aussi les dates d'inscription sur la plateforme d'orientation post-bac Parcoursup.

Dès le mois de mars, du 15 au 17, les élèves commenceront par les deux épreuves dites "de spécialité". Trois mois plus tard, le 17 juin, ils plancheront sur la philosophie. Du 21 juin au 2 juillet, les aspirants bacheliers passeront le Grand Oral portant sur les deux spécialités choisies. D'une durée de 20 minutes, celui-ci compte avec un coefficient 10 en voie générale ou 14 en voie technologique. En tout, ces différentes épreuves compteront pour 60% de la note finale, le dernier quart étant basé sur le contrôle continu. Les résultats tomberont le 6 juillet. Les épreuves de rattrapage débuteront dès le lendemain, et ce jusqu'au 9 juillet.

Les spécialités sont une nouveauté dans les épreuves du baccalauréat. Les élèves de terminale ont pu en choisir deux, parmi un catalogue de onze proposées. Alors que la filière S était jusque-là demandée en majorité et accordée à 36% des élèves, les mathématiques ont remporté sans surprise le plus de succès (41%), suivies de la physique-chimie (34%), rapporte le ministre de l'Education nationale auprès du Figaro. Les sciences économiques ont, elles, été choisies par 33% des élèves.

Pour autant, les anciennes filières (S, ES et L) "se sont très peu reconstituées", se félicite-t-il. Seuls 20% des élèves ont en effet choisi la combinaison mathématiques et physique-chimie. 14% ont choisi d'allier l'histoire-géographie à la géopolitique et aux sciences sociales. 9% des élèves ont par ailleurs choisi de combiner des spécialités n'ayant rien à voir l'une avec l'autre, comme les mathématiques et les arts plastiques.