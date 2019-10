Jean, pompier blessé à Paris : "Je ne sais pas si je vais récupérer mon œil"

TÉMOIGNAGE – Lors du rassemblement national des sapeurs-pompiers à Paris le 15 octobre, un soldat du feu de 52 ans a été gravement blessé à l'oeil, probablement après le jet d'une grenade. Nous l'avons rencontré vendredi deux jours après son opération.

Jean est adjudant-chef à Dijon. Âgé de 52 ans, il a été rapidement pris en charge par les services de secours et conduit dans un centre hospitalier parisien. Il a été opéré mercredi. Sa blessure a provoqué une vague d'émotion sur les réseaux sociaux et notamment au sein de nombreuses brigades de sapeurs-pompiers. Certains collègues se sont pris en photo avec un message de soutien pour "Jeannot". Certains de ces messages ont, depuis, été retirés.

Après quatre jours d'hospitalisation, Jean est finalement sorti vendredi du centre d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, située dans le XIIe arrondissement de Paris. Son épouse, accompagnée de 3 collègues de Dijon, sont venus le chercher. Toujours très marqué par le choc, Jean ose à peine évoquer son oeil blessé. "Je ne sais pas si je vais récupérer mon oeil", nous explique-t-il. Une blessure qui pourrait signifier aussi la fin prématurée de sa carrière de soldat du feu. Avec un oeil invalide ou diminué, Jean craint de ne pouvoir réintégrer de sitôt la brigade des sapeurs-pompiers de Dijon. Cet adjudant chef âgé de 52 ans risque ainsi de devoir renoncer à cette mission qu'il exerce depuis plus de 30 ans.

Pour comprendre pourquoi ce sapeur-pompier bourguignon s'est retrouvé gravement blessé, nous nous sommes également entrés en contact avec Matthieu Bréguand, président du syndicat autonome SPP-PATS du département de la Côte-d'Or, et témoin direct de l'incident. "J'étais situé à 10 mètres de Jean quand cela est arrivé. C'était la fin de la manifestation et on voulait rejoindre les autocars garés dans les rues situées derrière les colonnes [les deux colonnes de Ledoux situées à l'Est de la place, ndlr] pour nous ramener chez nous. Mais les forces de l'ordre formait un cordon qui nous empêchait de passer."

Puis tout est allé très vite. "Sans que l'on ne comprenne pourquoi, les CRS se sont mis à lancer une pluie de grenades lacrymogène, on ne voyait plus rien, on était coincé sans pouvoir s'échapper." Le pompier nous explique qu'il a même dû aider une passante souffrant des émanations. "J'ai pris en charge une vieille dame pour l'amener dans un tabac à côté. Il y avait du gaz de partout."