Jeanne Calment : des questions sur son record de longévité

Et si derrière ce petit bout de femme de 122 ans se cachait une incroyable imposture ? Plusieurs chercheurs russes l'affirment. Jeanne Calment serait décédée en 1934. Sa fille Yvonne aurait-elle alors vécu sous l'identité de sa mère pour éviter une taxe sur l'héritage ? En 1997, ce serait donc Yvonne qui aurait disparu à 99 ans. Le gérontologue, Jean-Marie Robine a validé le record de longévité de Jeanne et ce scénario le fait bondir. Aujourd'hui, seule une analyse ADN peut mettre un point final à cette affaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.